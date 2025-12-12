Re Carlo e il cancro, Londra sotto-choc: cosa farà questa sera in tv

Re Carlo III interverrà questa sera in un messaggio televisivo dedicato alla campagna “Stand Up To Cancer”, segnando un momento di discontinuità nella comunicazione della monarchia britannica. Milioni di Britannici assisteranno ad un momento che sarebbe stato impensabile nel passato infatti il sovrano parlerà della propria diagnosi oncologica e del percorso di cura intrapreso, affrontando pubblicamente un tema che, storicamente, la Casa Reale ha sempre trattato con estrema riservatezza. Il videomessaggio, registrato a Clarence House e destinato alla prima serata di Channel 4, si inserisce nel contesto di un’iniziativa nazionale che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e sull’importanza degli esami diagnostici. Secondo fonti di Palazzo, il re ha scelto di partecipare per contribuire, tramite la propria esperienza personale, alla diffusione di una maggiore consapevolezza sul tema. Ricordiamo che la diagnosi era stata resa nota nel febbraio 2024, quando esami di controllo successivi a un intervento per un ingrossamento benigno della prostata avevano evidenziato una patologia oncologica non specificata. Da allora il sovrano ha seguito un ciclo di trattamenti, riducendo alcuni impegni pubblici ma mantenendo un’attività istituzionale compatibile con le indicazioni mediche.

La decisione di intervenire in televisione rappresenta una rottura rispetto alla tradizione dei Windsor, che da sempre tende a limitare le informazioni relative alla salute dei membri della famiglia reale. Il messaggio di questa sera, riferiscono fonti vicine alla produzione, avrà un taglio sobrio e informativo. Il re ribadirà l’importanza della diagnosi precoce, sottolineando il ruolo cruciale degli screening e degli interventi rapidi di fronte ai primi segnali clinici. La sua testimonianza è destinata ad avere un forte impatto, sia per la rilevanza istituzionale della figura coinvolta sia per il tema universale affrontato.

