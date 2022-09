Re Carlo, Camilla col dito del piede fratturato? Pazzesca: occhio a questo video

18 settembre 2022 a

E pensare che una volta Camilla era una delle persone più odiate del Regno Unito, per via del triangolo amoroso che l’ha vista protagonista: era l’amante di Carlo quando questo era sposato con l’amatissima Lady Diana, che il popolo britannico avrebbe voluto vedere un giorno diventare regina. La storia ci dice che è andata diversamente, ma dopo tanti anni Camilla è riuscita a farsi apprezzare.

In questi giorni di lutto ancora di più, dato che la moglie del nuovo re ha messo addirittura la sua salute in secondo piano: pare infatti che stia facendo i conti con una frattura a un dito del piede, rimediata poco prima della scomparsa della suocera. A 75 anni, Camilla non ha ascoltato i medici che le consigliavano un adeguato riposo: è rimasta in piedi per ore e ore a vegliare sulla regina Elisabetta e non è mancata ad alcun evento legato alla morte della sovrana.

Non solo, perché in tutti questi giorni Camilla non ha dato alcun segno di cedimento: ha avuto solo un piccolissimo momento di difficoltà mentre usciva dalla cattedrale, quando ha barcollato e sbandato ma è rimasta in piedi con grande temperamento. Re Carlo e i suoi portavoce non hanno voluto commentare la notizia dei problemi fisici di Camilla, rimarcando che al momento le priorità sono altre.