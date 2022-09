Meghan Markle e Harry cacciati dalla cena, Re Carlo li umilia: Londra sotto choc

17 settembre 2022 a

Niente ricevimento per Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex non parteciperanno al rinfresco che si terrà domenica sera a Buckingham Palace, in onore della Regina Elisabetta. Questa volta il "no" non arriva dal principe e la consorte, ma dal nuovo Re. Carlo III avrebbe deciso di escludere il figlio e la nuora, mentre parteciperanno invece gli altre reali e politici stranieri. Con loro, fa sapere un portavoce dei Windsor, starà fuori anche Andrea. Il motivo?

"Sono furibondi": il gesto più crudele di Re Carlo, cosa ha fatto a Harry e Meghan

Alla cena ci saranno solo "i membri attivi della famiglia reale". E si sa, i tre non ne fanno più parte: Harry e Meghan dopo le accuse alla Corona si sono trasferiti in California, Andrea è stato travolto da diversi scandali perdendo i titoli. Intanto comunque non accenna a diminuire la fila che porta al feretro di Elisabetta II.

Video su questo argomento Harry e Meghan furibondi: Carlo umilia Archie e Lilibet. Ma la reazione...

Allestita per l'ultimo omaggio, la camera ardente è stata letteralmente presa d'assalto con code che talvolta durano ore e ore. Proprio qui un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di strappare lo stendardo sulla bara della Regina. L'uomo è corso lasciandosi alle spalle la fila per dirigersi dritto al feretro. A fermarlo e ammanettarlo gli agenti di polizia sul posto.