Maria Zakharova contro Re Carlo III: "Immorale"

18 settembre 2022 a

a

a

Ancora lei. Ancora Maria Zakharova con i suoi insulti e le sue minacce. La portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, mette nel mirino il Regno Unito e Re Carlo III per la decisione di non invitare rappresentanti del Cremlino ai funerali della Regina Elisabetta, che si celebreranno domani, lunedì 19 settembre. Decisione scontata per tutti, ma evidentemente non per Vladimir Putin e la Zakharova.

"Riteniamo che questo tentativo britannico di utilizzare la tragedia nazionale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese... sia profondamente immorale", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, citata dalla Bbc.

Nel frattempo continua la battaglia e la resistenza di Kiev continua ad ottenere risultati e successi. Si apprende infatti che i soldati russi hanno tentato di avanzare ma sono stati respinti dalle forze ucraine nell'oblast di Kherson. Lo rende noto il Kyiv Independent citando il comando operativo. L'esercito ucraino, aggiungono, ha distrutto una chiatta con personale e attrezzature nell'Ucraina meridionale. Il comando operativo ucraino "Sud" ha riferito che le forze ucraine hanno anche ucciso 62 soldati russi e distrutto due Uav e cinque veicoli corazzati. Altro clamoroso smacco per Putin e il Cremlino.