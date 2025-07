Air India, l'orrore di Sabharwal: "Tre secondi dopo il decollo..."

Secondo quanto rilevato dalle scatole nere e dai dati raccolti dall’NTSB , l’agenzia americana che si occupa della sicurezza dei trasporti, appena tre secondi dopo l’inizio del volo il comandante avrebbe azionato le leve centrali in cabina, interrompendo l’afflusso di carburante prima al motore sinistro, poi al destro. Questo gesto ha causato lo spegnimento simultaneo di entrambi i motori. Alla cloche in quel momento c’era il primo ufficiale Clive Kunder , impegnato nella delicata fase iniziale di salita. Non ha potuto fare nulla: le sue mani erano occupate nel controllo dell’aereo. Ma il rumore degli interruttori che passano da “Run” a “Cutoff” è inequivocabile e risulta chiaramente nei registratori di bordo.

Nei momenti successivi, si sente Kunder rivolgersi con crescente angoscia al comandante: " Perché l’hai fatto? ", domanda più volte, con tono sempre più concitato. In un primo momento Sabharwal nega, poi resta in silenzio. Passano 10-14 secondi prima che Kunder tenti di riavviare i propulsori, ma ormai è troppo tardi: il velivolo ha perso quota e si schianta.

Sumeet Sabharwal, 56 anni, era ritenuto un comandante esperto e stimato, con una carriera senza macchie. Figura discreta, legata alla famiglia, secondo le testimonianze raccolte dopo l’accaduto, avrebbe però mostrato segnali di sofferenza psicologica, in particolare episodi depressivi, come riferito da un collega indiano. Clive Kunder, 32 anni, era invece agli inizi della sua carriera sulle tratte intercontinentali. Il volo era per lui un sogno fin da bambino, trasmessogli dalla madre, ex assistente di volo proprio per Air India.