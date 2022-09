Principe Harry, la scelta estrema della Regina: cosa si porta nella tomba per lui

20 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta per il suo ultimo viaggio ha voluto omaggiare suo nipote, il principe Harry. Come è noto i rapporti con la nonna negli ultimi tempi si erano deteriorarti a causa di alcune interviste della coppia contro la Royal Family. Ma con la morte della sovrana probabilmente i toni dello scontro in famiglia, al momento, si sono abbassati e di fatto c'è un gesto particolare della Regina che ha stupito in tanti. Prima della morte, la sovrana aveva dato delle indicazioni precise per il suo funerale.

E tra queste ci sono le cose che la sovrana porterà nella sua tomba. Tra queste c'è la famosa spilla Richmond. Si tratta di un regalo che la Regina madre fece alla figlia Elisabetta in occasione del suo matrimonio con Filippo.

La spilla venne indossata anche durante il funerale del duca di Edimburgo. Ma precedentemente la sovrana aveva scelto di indossarla al matrimonio di Harry e Meghan nel 2018. E quella spilla adesso lega per sempre il nipote con la nonna. In tanti hanno letto in questa ultima volotnà un disperato appello da parte della Regina affinché torni il sereno tra Carlo, William ed Harry.