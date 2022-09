Regina Elisabetta, terrificante presagio: cosa accade al Big Ben durante i funerali

19 settembre 2022 a

Qualcosa è andato storto durante i funerali della Regina Elisabetta: il Big Ben si è inceppato. L'orologio simbolo di Londra avrebbe dovuto fare due rintocchi, per segnare l’inizio e la fine del minuto di silenzio in onore della Sovrana. Peccato però che dalla torre non si è udito alcun suono. E se la maggior parte di inglesi, e non, non ha notato l'imprevisto, tra i reali si è diffuso il panico. "La vicenda - spiega un funzionario - è stata affrontata con criteri di urgenza".

I tecnici infatti hanno subito sistemato il problema. Il timore era che il grattacapo potesse ripresentarsi anche durante i funerali. Per l'occasione il Big Ben doveva fare un rintocco ogni due minuti, mentre il feretro di Elisabetta lascia Westminster Abbey. E così è stato: dopo la manutenzione, l'orologio è tornato a funzionare regolarmente. I rintocchi sono stati uno per ogni anno della vita della Regina.

Il Big Ben è la campana piè grande della torre dell'orologio St. Stephen del palazzo di Westminster, a Londra. Il martello della campana è coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi e acquisire un tono più cupo. Oltre ai rintocchi, il funerale ha visto una vera e propria processione.