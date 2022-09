Elisabetta, rivelazione-choc del Lord: "Come la ho vista prima della morte"

19 settembre 2022 a

a

a

L'inizio della fine è stata la morte del marito Filippo: da quel momento la Regina Elisabetta ha iniziato a "consumarsi". Ne è convinto Lord Carnarvon, il figlioccio della sovrana, che ha aperto il suo album di famiglia condividendo con il Corriere della Sera i suoi ricordi legati alla Regina che è stata "parte della mia famiglia per anni". A Enrica Roddolo il Lord fa vedere, tra le altre cose, la lettera di ringraziamento per la partecipazione al funerale del marito. "Era una donna straordinaria aveva la forza di mettersi alla scrivania e rispondere sempre con lunghe lettere. Ma è stata la solitudine, alla fine, a consumarla", dice Lord Carnarvon raccontando di come ha saputo della sua morte.

Ecco cosa si porta nella tomba la Regina Elisabetta: sconvolgente

"Da Balmoral, quella mattina una persona ha chiamato mia moglie Fiona e ci ha detto che ... In tv con Liz Truss l'avevo trovata molto magra, la conoscevo bene e capivo che qualcosa non andava più". Lord Carnarvon non ha dubbi: se l'è portata via il dolore. Spiega: "Lei amava con il tutto il cuore Filippo e quando se ne andò un anno fa, io ero al funerale del principe e la guardavo sola nel coro. Le stava crollando addosso tutto il peso di quella solitudine dopo una vita in due, succede alle coppie unite da vero amore".