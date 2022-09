Kate Middleton, tempesta per la foto rubata ai funerali: "A cosa ha costretto il figlio"

19 settembre 2022 a

a

a

Nel giorno del funerale della Regina Elisabetta, le immagini dei suoi bisnipoti George e Charlotte vestiti a lutto e in lacrime hanno fatto il giro del mondo. Ma in Gran Bretagna, sui social, non mancano le polemiche nei confronti dell'erede al trono William e di sua moglie Kate Middleton, contestati per aver deciso di "costringere" i loro figli rispettivamente di 9 e 7 anni a seguire il corteo funebre a piedi, dietro al carro su cui è esposta la bara della sovrana. Della prole dei neo-principi del Galles, l'unico "esentato" è stato il piccolo Louis, di appena 4 anni.

Quel biglietto sulla bara di Elisabetta: il clamoroso gesto di Re Carlo ai funerali





Un evento che agli occhi dei sudditi ha ricordato da vicino la scena di William e Harry adolescenti e stravolti dietro alla salma della mamma Lady Dianaa, nel 1997. Un momento pubblico se vogliamo ancora più tragico e che, come confessato da Harry, ha segnato per sempre la loro vita. "Come genitori, ovviamente, hanno riflettuto a lungo e intensamente sul fatto che i loro figli dovessero accompagnarli - ha rivelato il tabloid Daily Mail -. Certo che il piccolo Louis è troppo giovane, ma pensano che George e Charlotte siano all’altezza”. Onori e oneri dell'essere un reale, con Kate che in auto è stata pizzicata dalle dirette televisive mentre poggia una mano sulla spalla di George, visibilmente commosso. La decisione di farli sfilare davanti a una intera nazione risponderebbe all'esigenza di sottoporli a una "prova del fuoco": un futuro re come George, sia pur bambino, deve imparare a mostrarsi saldo e composto anche nelle circostanze più dolorose. Si tratta, in fondo, di uno step ulteriore nel loro processo di formazione "a tappe forzate": un anno fa i due figli maggiori di William e Kate avevano sì partecipato alle esequie del bisnonno, il principe Filippo di Edimbugo, ma avevano potuto restare in disparte durante il corteo funebre, in qualche modo "protetti" da obiettivi e sguardi indiscreti.

"Come la ho vista prima della morte": il Lord, rivelazione-choc su Elisabetta



Tra gli indiscreti, le reazioni commoventi dei nipotini. Mentre George avrebbe dimostrato una sorprendente maturità ("Si sta rendendo conto di quanto fosse importante la sua bisnonna e di quello che sta succedendo"), il piccolo Louis avrebbe avuto una reazione da bambino "normalissimo", facendo domande come "Pensi che possiamo ancora giocare a questi giochi quando andremo a Balmoral, anche se lei non è più lì?".