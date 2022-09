Meghan Markle, ricatto a Re Carlo: "Per fermare il libro contro di voi..."

21 settembre 2022 a

Cosa si sono detti Meghan Markle e re Carlo III nell'incontro privato da lei richiesto? Stando a un'indiscrezione riportata da Dagospia, la duchessa di Sussex avrebbe chiesto di vedere il nuovo sovrano d'Inghilterra in privato per fargli una proposta. In particolare l'ex attrice americana avrebbe detto al suocero di essere disposta a non pubblicare il libro prossimo all'uscita. Si tratterebbe di un libro di fuoco e non troppo gentile con la famiglia reale.

La Markle, però, avrebbe posto una condizione. In particolare, avrebbe detto a Carlo che il libro non verrà pubblicato solo se Harry, suo marito, potrà essere reinserito nei ranghi della Corona. Ricordiamo, infatti, che il duca di Sussex non è più un membro effettivo della royal family dal momento in cui ha deciso di lasciare Buckingham Palace e il Regno Unito per trasferirsi negli Usa con la moglie e i suoi due figli, Archie e Lilibet.

A rivelare la richiesta di Meghan di un incontro privato a Carlo è stato il giornalista Neil Sean, corrispondente di Nbc News, che ha detto di averlo saputo da una "fonte attendibile” vicina alla Markle. In un video pubblicato su YouTube, Sean ha spiegato che l’attrice americana ha inviato una lettera al re, chiedendo un’udienza personale: “È una mossa molto coraggiosa. Sarebbe un’opportunità per chiarire come stanno veramente le cose”.