Corna, come si vendica la donna tradita: cacciavite e... un video pazzesco

Ha voluto a tutti i costi compiere la sua vendetta, anche se potrebbe avere conseguenze a livello penale e non solo. Una donna non ha resistito alla tentazione di punire il suo compagno per averla tradita: dopo aver scoperto l’accaduto, nella sua testa c’era solo l’idea di vendicarsi in qualche modo. Il piano che ha messo a punto è diventato virale sui social dopo che è stato ripreso in un video.

Il tutto è avvenuto in Spagna, dove una terza persona che non c’entrava nulla con la questione ha deciso di filmare la scena piuttosto bizzarra. La donna stava guidando la sua auto, quando ha accostato vicino alla vettura del compagno: incurante della pioggia molto intensa, ha abbassato il finestrino e si è sporta brandendo con fare minaccioso un grosso cacciavite. Dopo aver urlato all’indirizzo del compagno, la donna ha iniziato a rigargli la macchina e a colpire il cofano, cercando anche di danneggiare il lunotto.

L’uomo è invece rimasto chiuso in auto e intanto ha ripreso tutto con il cellulare, probabilmente per avere prove a suo favore quando la questione arriverà in tribunale. La pioggia ha impedito di comprendere cosa la donna ha urlato al compagno, ma il senso delle sue parole sembra abbastanza chiaro: “È inutile che registri, queste sono le conseguenze per avermi messo le corna”.