Tom Hall? Nell'arco di sei mesi... peli, come è ridotto. Sconcertante

"Ho perso il 100% dei peli del mio corpo nell'arco di sei mesi". E' quanto accaduto a Tom Hall, un 30enne americano che vive a Londra. Secondo quanto lui stesso riporta a Metro - il tabloid inglese più letto del Regno Unito - è stato colpito da una malattia rara, ma conosciuta con in nome di "alopecia universalis", la forma più grave di alopecia, che comporta la perdita completa o quasi completa di capelli sul cuoio capelluto, sul viso e sul resto del corpo. L'alopecia è una malattia in cui il sistema immunitario attacca erroneamente i follicoli piliferi, causando la caduta dei capelli. Non esiste cura per questa malattia che, a quanto pare, può presentarsi all'improvviso.

L'angoscia di Tom comincia nel novembre 2021, quando comincia a notare, dapprima sotto la doccia, e poi a ogni risveglio, un'enorme quantità di capelli nelle mani. "Mi sentivo insensibile, scioccato ed estremamente confuso. In preda al panico, ho chiamato mia madre e le ho spiegato cosa stesse succedendo. Abbiamo pensato fosse il nuovo shampoo, poi sono andato dal medico che mi ha parlato di normale calvizie maschile, ma non era così." Il primo a parlare di alopecia è stato il medico di famiglia, spiega il giovane. "Alla fine ho avuto una diagnosi e ho potuto rilassarmi un po', ma sono stato anche colpito dalla realtà di una malattia di cui non sapevo nulla. Il mio dermatologo mi ha detto che l'alopecia può capitare a chiunque in qualsiasi momento, a qualsiasi età e di qualsiasi sesso." Tom ha cominciato un trattamento, pagato privatamente poiché l'alopecia non rientra tra le malattie supportate dal sistema sanitario, ma è considerato condizione estetica." Ho cominciato un ciclo di steroidi, ma nessun pelo è ricresciuto. A maggio ero glabro sul 100% del corpo", ha concluso sconsolato.

