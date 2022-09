Meghan Markle, accusa agghiacciante: "Tremavo per la paura. Quella sociopatica..."

28 settembre 2022 a

"Sociopatica” e “narcisista”: così Meghan Markle sarebbe stata definita dal suo ex staff. Lo rivela il libro “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown” di Valentine Low, giornalista del Times. Quest'ultimo ha raccolto le storie degli ex collaboratori di Harry e Meghan, i quali avrebbero parlato della duchessa come di una donna arrogante, assicurando pure che la Megxit sarebbe stata pianificata prima del maggio 2018, dunque prima delle nozze con il principe Harry.

Il libro del giornalista è in uscita il prossimo 6 ottobre, ma qualche anticipazione inizia già a circolare. Il testo, infatti, promette di rivelare retroscena scabrosi sui due ex reali. Pare, per esempio, che all'inizio sia stata la regina consorte Camilla a provare a dare una mano a un'inesperta Meghan a Palazzo. Lei, però, non ne avrebbe voluto sapere: "Meghan sembrava annoiata” e “preferiva andare per la sua strada”.

Le accuse più gravi arrivano dall'ex staff della duchessa. Gli ex collaboratori avrebbero detto che Meghan li "faceva tremare di paura”. "L’errore è stato quello di pensare che lei volesse essere felice. Meghan voleva essere rifiutata, perché fin dall’inizio era ossessionata da quel tipo di narrazione”, avrebbero rivelato alcuni ex collaboratori, parlando della pianificazione della Megxit. L'ex entourage della duchessa si sarebbe dato addirittura un nome: "Il Club dei Sopravvissuti ai Sussex".