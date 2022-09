Kate Middleton e il suo ruolo a corte, ecco quello che non può più fare

29 settembre 2022 a

a

a

Non ci sono più le bandiere a mezz'asta a Buckingham Palace. Il periodo di lutto osservato a seguito della morte della regina Elisabetta II è terminato, e la famiglia reale può riprendere tutte le sue consuete attività, pur se con delle novità. Infatti, i cambiamenti all'interno della gerarchia reale fanno sì che anche i protocolli cambino, costringendo quindi i vari membri ad adattarsi a nuove e, più rigide, regole. Una fra tutti, Kate Middleton, moglie del principe William, che ha visto il suo titolo cambiare da duchessa di Cambridge a principessa del Galles, e che un giorno potrebbe diventare regina consorte. Per lei, dunque, il protocollo a corte si fa più severo.

Chi sarà re dopo Carlo: ecco la nuova linea di successione dei Windsor, occhio a questi nomi

Dal punto di vista estetico, sono banditi i colori sgargianti e gli abiti, le gonne e i pantaloni troppo corti, nemmeno in estate, poiché tutti gli indumenti dovranno essere sotto il ginocchio. Inoltre non dovrà mai esporre le gambe, che dovrà coprire con collant neutri o neri. Le parole d'ordine sono: raffinatezza e discrezione. Vietato anche lo smalto rosso sulle unghie, in quanto non dovranno mai attirare l’attenzione dei sudditi o dei media. Sono ammesse, però, le tonalità neutre e delicate. Ma non è tutto. Per quanto riguarda il contesto del comportamento sociale, non è più permesso pubblicare sui social network i selfie, sia di coppia sia individuali, poichè non devono attirare l'attenzione più del sovrano, re Carlo III. I nuovi principi del Galles non dovranno nemmeno mostrare il proprio affetto pubblicamente. Sono banditi baci, abbracci e carezze davanti ad altre persone. Inoltre, sia a Kate che a Willam, non è consentito firmare autografi, che potrebbero essere oggetto di falsificazione da parte di truffatori, ed è vietato anche accettare donazioni, che potrebbero compromettere la sua nuova posizione. Prima di Kate, a ricoprire il ruolo di principessa del Galles, era stata l’indimenticabile Lady Diana Spencer. Perciò, oltre che con le nuove regole, Kate dovrà fare i conti anche con il paragone - obbligato - con la suocera, tanto amata ma anche tanto criticata.