Meghan e Kate, perché indossavano le perle: il dettaglio al corteo per la regina

Non solo abiti neri e sguardi tristi: ieri, durante il corteo per la regina Elisabetta, Kate Middleton e Meghan Markle avevano un'altra cosa in comune, le perle. E non solo loro in realtà. Tutte le donne presenti alla cerimonia le hanno indossate. Tra loro anche Beatrice e Eugenie, le figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Quella delle perle rappresenta una tradizione molto antica: si tratta del "gioiello da lutto" e risale all'epoca della Regina Vittoria. Quest'ultima, dopo la morte del marito Alberto, ha indossato il nero per 40 anni abbinandolo solo ed esclusivamente alle perle. Il motivo? Si pensava che quei gioielli fossero molto simili alle lacrime.

Da quel momento in poi le perle sono diventate un accessorio fondamentale per le dame reali ai funerali. La regina Elisabetta, per esempio, le indossò per l'ultimo saluto a Lady Diana, alla sorella Margaret e al padre, Re Giorgio. Quelle indossate da Kate e Meghan ieri, però, hanno una storia particolare, stando a quanto riporta il Messaggero. Infatti si tratta di un omaggio non solo a Elisabetta, ma anche a Diana.

Per quanto riguarda la moglie di Harry, gli orecchini indossati furono un regalo della regina stessa quando l'ex attrice americana entrò a far parte della famiglia reale nel 2018. Anche i gioielli di Kate sarebbero appartenuti alla regina. Nel suo caso, però, ci sarebbe un rimando anche a Lady D: lei infatti indossava gli orecchini della suocera, messi pure dopo la nascita del terzogenito Louis.