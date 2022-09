Mosca, la reazione dopo il voto in Italia: "Cosa faremo col nuovo governo"

29 settembre 2022 a

a

a

"La Russia è pronta a collaborare con il nuovo governo italiano". La promessa arriva dal portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Sarebbe lei, stando a quanto reso noto dall'agenzia Ria Novosti a spiegare che "siamo pronti a cooperare con qualsiasi governo legalmente eletto, sia in Italia che in altri paesi. Questo è il nostro approccio di base: rispettiamo la volontà democratica del popolo, che è stata formalizzata sotto forma di elezioni". Elezioni che hanno visto trionfare Giorgia Meloni. Nonostante la disponibilità nella cooperazione, la Zakharova non ha mancato di inviare un chiaro avvertimento: "Probabilmente è prematuro parlare in teoria delle prospettive dei rapporti italo-russi, perché tutto dovrebbe dipendere dalle azioni e dai passi concreti delle autorità italiane nella pratica. Non abbiamo distrutto i rapporti con nessuno, difendiamo le nostre posizioni, che argomentato, e che sono di natura giuridica",

Già a crisi di governo avviata, dal Cremlino facevano sapere si trattava di "affari interni di questi Paesi" e "Mosca non ha nulla a che fare" con questi sviluppi. Allontanando dunque i sospetti su possibili interferenze (a maggior ragione dopo le accuse al centrodestra di una vicinanza a Vladimir Putin ndr), il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov sottolineava che mai Mosca avrebbe interferito "in alcun modo".

La Russia però aveva auspicato all'Italia "un governo non asservito agli interessi americani". Anche in questo caso a dirlo era stata la Zakharova. "Si tratta di un affare interno all'Italia - premetteva prima di lanciare una frecciata a Luigi Di Maio -, ma visto che il ministro degli Esteri italiano si è permesso di menzionare la Russia nell'ambito della crisi di governo, gli rispondo che auguro al popolo italiano un governo che si occupi di risolvere i problemi creati dai suoi predecessori e non di servire gli interessi degli americani".