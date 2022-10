Volodymyr Zelensky, la minaccia: "Mollate Putin o vi ammazziamo uno a uno"

02 ottobre 2022 a

La guerra in Ucraina si fa sempre più dura. E ora l'esercito di Kiev incalza quello dello zar. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito ai russi nel suo video-intervento serale. "Finché non risolvete tutti il problema con colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questa guerra insensata per la Russia contro l'Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori, per non ammettere che questa guerra è un errore storico per la Russia", ha detto, dopo gli ultimi successi della controffensiva ucraina nel Donbass."Lì hanno già iniziato a addentarsi: cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di fallimenti. Questa è la prima campana che dovrebbe essere ascoltata a tutti i livelli del governo russo", ha aggiunto.

Intanto l'esercito russo batte in ritirata da Lyman dopo l'accerchiamento da parte dell'esercito ucraino. Nella giornata di ieri circa 5000 militari russi sono stati accerchiati dall'esercito di Kiev. Una situazione questa che alza il velo sulla realtà sul campo di battaglia che nelle ultime settimane vede i russi in grave difficoltà e che di fatto potrebbe ribaltare totalmente l'esito del conflitto. L'annessione dei territori a Est da parte di Mosca ha fatto innalzare il livello di scontro. E la fase dura della guerra a quanto pare è solo all'inizio...