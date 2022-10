Russia, il Belgorod in movimento: scatta l'allarme rosso per l'arma dell'Apocalisse

02 ottobre 2022 a

Il sottomarino Belgorod si sta muovendo. L'arma dei mari di Putin sarebbe già in marcia e secondo le soffiate dei servizi segreti americani, i suoi movimenti nasconderebbero il piano preciso dello zar di innalzare il livello di scontro. Diventato operativo a luglio, si teme, come riporta Repubblica, che l'immersione nei mari artici sia per testare il super-sluro Poseidon, meglio conosciuto come "l'arma dell'Apocalisse".

A quanto pare il sottomarino sfugge ai radar degli Stati Uniti. La sua potenza di fuoco fa tremare tutto l'Occidente: è in grado di generare un'onda radioattiva che può annientare metropoli come Los Angeles e New York.

Gli usa posseggono una rete di satelliti in grado di rilevare la partenza dei missili: l'accensione infatti produce una enorme ondata di calore. Ma gli stessi satelliti non sono in grado di rilevare cosa sta succedendo nel fondo degli abissi. Il sottomarino k-329 Belgorod è considerato come un prototipo per la nuova guerra degli ammiragli, il pugno di ferro di Putin in mare. La Russia non ha gradi portaerei o incrociatori e di fatto punta tutto sui sottomarini. Ora i movimenti del Belgorod mettono in allarme tutti i Paesi occidentali che temono una escalation drammatica in grado di far esplodere una guerra nucleare senza più ritorno.