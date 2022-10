Ucraina, "sfondate le linee russe". Tam-tam impazzito: ritirata, scattano le fucilazioni

04 ottobre 2022 a

Le forze ucraine hanno superato la linea di difesa russa a Kherson, una delle quattro regioni annesse unilateralmente da Mosca nei giorni scorsi. Lo ha ammesso il portavoce del ministero della Difesa russo, riferendo in una nota che le forze ucraine hanno "superato le nostre difese" grazie a "divisioni di carri armati" vicino alla città di Zolota Balka, facendo registrare la più grande avanzata dell'Ucraina nel sud da quando Mosca ha invaso il paese a febbraio.

Insomma, in questo momento, la Russia non avrebbe più il pieno controllo di nessuna delle quattro province dell'Ucraina che afferma di avere annesso la scorsa settimana dopo referendum farsa: lo riferisce il Guardian, spiegando che le truppe ucraine sarebbero avanzate per decine di chilometri nella provincia di Kherson, nel sud del paese, e avrebbero ottenuto ulteriori successi a est. Ieri, l'esercito russo ha riconosciuto che le forze di Kiev hanno sfondato nella regione di Kherson. Le forze di Mosca hanno detto che l'esercito ucraino e le sue "unità di carri armati" sono riusciti a "penetrare le profondità della difesa" russa intorno ai villaggi di Zoltaya Balka e Alexsandrovka.

Sul piano militare, le forze ucraine stanno prevalendo su quelle russe. Come ha spiegato l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, a "24 mattino" su Radio24, "pochi giorni fa si è completata la liberazione della regione di Kherson ed è proseguita l'avanzata del Donbass con la liberazione dello snodo strategico di Lyman. La notizia delle ultime ore è l'avanzata sul fronte meridionale, sul fronte di Kherson, dove la resistenza russa è più dura. I russi non possono perdere Kherson", ha detto Zazo.