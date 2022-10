Elon Musk, "ecco il piano di pace per l'Ucraina": l'ira di Zelensky

04 ottobre 2022 a

Elon Musk ha mandato su tutte le furie Zelesnky per aver proposto un "piano di pace" favorevole ai russi. Il numero uno di SpaceX e Tesla, infatti, pensa che un buon compromesso per chiudere la guerra in Ucraina sia di lasciare la Crimea a Vladimir Putin e di indire un nuovo referendum nel Donbass sotto la supervisione dell'Onu. Una proposta che ha fatto imbestialire il presidente ucraino che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha scritto: "Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l'Ucraina o quello che sostiene la Russia?", ha chiesto Zelensky proponendo un sondaggio che ha ottenuto quasi 2 milioni di voti, con una netta maggioranza a favore della prima opzione.

"Sono assolutamente a favore dell'Ucraina, ma sono convinto che una drammatica escalation della guerra provocherà enormi danni all'Ucraina e al resto del mondo", ha replicato Musk, ricordando di aver messo a disposizione di Kiev la rete satellitare Starlink. "I costi sostenuti da SpaceX per rendere funzionante e sostenere Starlink in Ucraina si aggirano finora sugli 80 milioni di dollari. Il nostro impegno per la Russia ammonta a zero dollari. Ovviamente, siamo a favore dell'Ucraina", ha sottolineato, "ma cercare di riprendere la Crimea causerà un enorme numero di morti, il tentativo probabilmente fallirà e ci sarà il rischio di una guerra nucleare. Tutto questo sarebbe terribile per l'Ucraina e il mondo".

Toni ancora più aspri nei confronti del magnate sono stati usati da altri esponenti ucraini. Musk "sta cercando di legittimare i referendum farsa che sono andati in scena tra persecuzioni, esecuzioni di massa e tortura? Brutta strada", ha commentato Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky. "Le centinaia di migliaia di persone morte a Mariupol voteranno? Quelli finiti nei campi di concentramento? Elon Musk, lei crea razzi e sogna di colonizzare Marte. La Russia crea forni crematori mobili e sogna che l'Ucraina come nazione sparisca. Non è una questione di voto".