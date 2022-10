Ucraina, "ve l'avevamo detto": il drone spazza via i soldati russi

10 ottobre 2022 a

Un gruppo di soldati russi, intento ad attraversare le campagne ucraine, è stato colto alla sprovvista da un drone, che lo ha centrato in pieno. Dalle immagini si vedono i colpi che prendono uno a uno i militari in cammino. A pubblicare su Twitter il video dell'attacco a sorpresa è stato il ministero della Difesa di Kiev. Il drone in questione è in grado non solo di sganciare ordigni, e quindi di trasportare delle armi, ma anche di filmare le proprie operazioni.

Nel filmato si vedono diversi soldati russi che si disperdono nel campo dopo le esplosioni. In molti, comunque, sarebbero stati raggiunti dalle schegge. E, non riuscendo a muoversi perché feriti, sarebbero rimasti a terra. A corredo del video il ministero della Difesa di Kiev ha scritto: "Invadere l'Ucraina non sarebbe mai stato un gioco da ragazzi. Ve l'avevamo detto". Un messaggio chiaramente indirizzato a Mosca e a Putin, la mente dietro l'aggressione contro gli ucraini.

In ogni caso, non è la prima volta che i droni ucraini riescono a colpire bersagli russi. Qualche giorno fa, per esempio, è stato bombardato un veicolo russo da combattimento corazzato. E l'esplosione è stata così potente che il velivolo ha rischiato addirittura di auto-distruggersi. A colpire è stato un drone lancia munizioni. Mentre la zona dell'attacco sarebbe l'oblast di Kherson, nell'area di Davydiv Brid.