Zelensky, Kadyrov-choc: "Scappa, scappa senza guardare indietro"

"Scappa. Scappa, Zelensky, scappa senza guardare indietro verso l'Occidente": il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha commentato così l'attacco russo di questa mattina contro Kiev. Probabilmente una vendetta di Mosca dopo che gli ucraini hanno fatto saltare in aria un ponte in Crimea. "Ora sono soddisfatto al cento per cento del modo in cui l'operazione militare speciale si sta conducendo", ha scritto Kadyrov su Telegram, come riportato dall'agenzia Tass.

Nei giorni scorsi, invece, Kadyrov aveva duramente criticato la gestione del conflitto da parte del Cremlino, ritenendola troppo morbida. E nel suo mirino ci erano finiti così gli alti comandi di Mosca. Il leader ceceno, poi, si è rivolto direttamente al presidente ucraino: "Ti avevamo avvertito, Zelensky, che la Russia non aveva ancora iniziato. Smettila di lamentarti come una feccia. È meglio che scappi prima di essere colpito".

Secondo Kadyrov, il presidente ucraino si sarebbe lamentato degli attacchi a Kiev e in altre città, salvo poi fare lo stesso: "Solo tu puoi e gli altri no?", si è chiesto in maniera provocatoria il leader ceceno, che poi ha accusato le autorità ucraine per "otto anni di bombardamenti su civili, distruzione delle infrastrutture delle città della Repubblica Popolare di Donetsk, attacchi a una nucleare centrale elettrica con proiettili, esplosioni di ponti. Ora che i proiettili volano sulla tua testa, così all'improvviso è diventato impossibile per chiunque?".