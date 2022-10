Joe Biden e "la richiesta elusa": ha paura di Zelensky?

10 ottobre 2022 a

Alla luce degli ultimi accadimenti, con Vladimir Putin che ha risposto all’attacco strategico degli ucraini al ponte della Crimea con violenza gratuita tradotta in bombe sganciate su Kiev e altre città, anche Joe Biden si trova davanti a un bivio. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti deve decidere se accogliere o meno la richiesta di Volodymyr Zelensky.

Quest’ultimo da tempo chiede al Pentagono l’invio di missili Atacms, che hanno un raggio di azione di circa 300 chilometri: “I generali ucraini - si legge sul Corsera - sostengono che sono armi necessarie per colpire le basi russe da cui partono gli ordigni responsabili delle stragi anche tra i civili. La Casa Bianca finora ha eluso la richiesta, inviando, invece, altri missili letali, ma con una gittata più limitata”. Lo scenario però è drammaticamente mutato a causa dell’azione di Putin, che tra l’altro potrebbe non essere isolata, se si prendono per buone le dichiarazioni di Dmitry Medvedev.

“Gli attacchi all’Ucraina di questa mattina - ha scritto su Telegram il numero due del Consiglio di sicurezza russo - sono un primo episodio, ce ne saranno altri. Dal mio punto di vista l'obiettivo deve essere lo smantellamento totale del regime politico dell’Ucraina”. Zelensky ha colto la palla al balzo per mettere ulteriore pressione sugli Stati Uniti, con Biden che è quindi atteso dall’ennesima decisione cruciale, quella sulla risposta a Putin e sull’invio di missili ancora più leali.