Paradiso in camper: vitto e alloggio, quanto pagano. Offerta di lavoro choc

Uno stipendio da 2800 euro mensili per viaggiare in camper tra l’Australia e la Nuova Zelanda. È l’incredibile offerta di lavoro pubblicata dall’agenzia Deel, che è alla ricerca di creatori di contenuti per le varie piattaforme social. Basta avere la passione per i viaggi e la propensione a stare davanti a una telecamera per proporsi, al resto ci pensa l’azienda.

Oltre allo stipendio è infatti prevista la copertura di tutte le spese, tra attrezzature, spostamenti e cibo. Il datore di lavoro metterà a disposizione non solo un camper con tutti gli accessori, ma si occuperà anche dei visti e dei voli per Australia e Nuova Zelanda, di un pc portatile e dell’assicurazione sanitaria. L’orario di lavoro non è definito, ma sarà flessibile a patto di rispettare le scadenze e la periodicità. Chiunque ha la passione per i viaggi e per le avventure può proporsi per questo lavoro, a patto che conosca bene la lingua inglese e che sia pratico con i social e la creazione di contenuti.

Il tipo di lavoro e lo stipendio hanno attirato l’attenzione di persone in tutto il mondo: essenziale avere un passaporto valido e una patente di guida. Poi dal punto di vista delle competenze c’è sostanzialmente un requisito fondamentale: bisogna dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come gestori di account social, come influencer o brand ambassador.