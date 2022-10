Ucraina, allarme aereo nazionale: l'attacco finale di Putin?

16 ottobre 2022 a

In tutte le regioni ucraine, a eccezione della Crimea occupata, è stata annunciata un'allerta aerea. Lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità ucraine che hanno chiesto alla popolazione di ripararsi nei rifugi anti-aerei. Il capo dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv, Vitaly Kim, ha chiesto ai residenti di "prendere sul serio l'allarme". Il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kirovohrad, Andrey Raykovich, ha scritto sui social che "il nemico sta lanciando razzi in tutta l'Ucraina". Questo pochi giorni dopo l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin di porre fine agli attacchi indiscriminati contro l'Ucraina e la rassicurazione di non voler annientare il Paese.

Intanto, Mosca lancia altri messaggi inquietanti: l'assistenza della Nato a Kiev, "complica la situazione" ma "non influenza in alcun modo gli obiettivi della Russia". A riferirlo fonti del Cremlino citate dall'agenzia di stampa Tass, sottolineando che la Russia "è in grado di continuare l'operazione militare speciale".

Sul campo, l'area cruciale dell'assalto russo è ora la regione di Zaporizhzhia. Distrutte due scuole, una delle quali colpita da un attacco missilistico sul villaggio di Vozdvyzhivka, come riferisce il governatore della regione Oleksandr Starukh al Kiev Independent. Le forze armate ucraine si stanno preparando per liberare la parte occupata della regione, scrive su Telegram il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, come riporta Unian. In particolare, ha spiegato Fedorov, non lontano da Gulyaipol, è stato distrutto un deposito di munizioni e sono rimasti feriti più di 20 militari russi. A Tokmok sono state distrutte 10 unità di equipaggiamento militare e sono rimasti feriti almeno 40 militari della Federazione Russa. Ingenti perdite per l'esercito di Mosca sono state registrate anche a Pology e Kamianets-Dniprovska.