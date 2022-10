Vladimir Putin? "Ha perso 8 kg. E durante la riunione di ieri..."

24 ottobre 2022 a

Le voci sulle reali condizioni di salute di Vladimir Putin si rincorrono da quando lo zar il 24 febbraio scorso ha deciso di invadere l'Ucraina. Ma come sta davvero lo zar? Si dice che si stia sottoponendo a visite mediche perché non sta bene e sta perdendo peso. Il canale Telegram General Svr, gestito da un ex ufficiale russo oggi dissidente e considerato attendibile, riporta il Tempo, in un lungo post scrive: "Venerdì scorso, sabato e domenica, il Putin si è riposato e si è sottoposto a un’altra visita medica. Putin e la sua cerchia ristretta di amici e familiari sono preoccupati per gli attacchi di tosse, nonché per la costante nausea e mancanza di appetito a causa dei farmaci e di una dieta specifica per malati oncologici. Negli ultimi mesi il leader del Cremlino ha perso otto chili, la magrezza e la tosse persistente sono considerate dalle élite come un segno del rapido deterioramento della salute del leader".

Nessuna conferma dal Cremlino e nemmeno dai servizi segreti occidentali, quindi queste indiscrezioni restano tali. Ma il post pubblicato su Telegram fornisce ulteriori dettagli: "Nonostante il riposo e le procedure mediche, il presidente ha ricevuto costantemente rapporti mattutini e serali e ha anche partecipato a due riunioni tramite collegamento video. Domenica sera Putin ha tenuto un incontro con i dirigenti governativi e militari. Insoddisfatto per le operazioni sul campo, ci sono stati rimproveri, urla e parolacce in particolare contro il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sebbene sia stato rimosso un paio di settimane fa".