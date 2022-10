Tagadà, generale Tricarico: "Addestramento di top-gun cinesi", suicidio italiano

24 ottobre 2022 a

Occhio a chi addestriamo. Il monito viene dal generale Leonardo Tricarico, fortemente preoccupato dalla notizia degli ex top gun britannici reclutati da Pechino per addestrare i piloti militari cinesi. "Il mondo ha galoppato nel settore dell'aerospazio, il progresso delle tecnologie e nel loro impiego è stato enorme. Sullo scenario mondiale gli inglesi sono tra i migliori, se non proprio i migliori, ed è evidente che il profitto che la Cina potrebbe trarre dal farsi addestrare da loro è enorme, rendendo più professionale la propria aeronautica", spiega all'Adnkronos Tricarico, già capo di Stato maggiore dell'Aeronautica. "C'è, piuttosto, da ragionare in maniera più oculata e attenta sull'opportunità che questo accada, alla luce della macro geopolitica",

"Noi non possiamo scagliare la prima pietra perché a suo tempo addestrammo l'aeronautica di Gheddafi con piloti e militari italiani", aggiunge il generale, che è anche presidente della Fondazione Icsa, "però va fatta una riflessione un po' più approfondita. Non è che rischiamo che la cosa ci si ritorca contro: è certo. Stiamo addestrando un potenziale avversario. Se utilizziamo i poteri speciali per frenare, per ridurre o addirittura azzerare l'esportazione di tecnologia verso la Cina, questo accorgimento è dieci volte più valido se parliamo di esportazioni professionali nel settore dell'aeronautica militare", avverte Tricarico.