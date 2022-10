Elezioni Brasile, testa a testa tra Lula e Bolsonaro: ecco i numeri

30 ottobre 2022 a

Testa a testa tra il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva e il presidente uscente di destra Jair Bolsonaro in Brasile. Lo spoglio per il ballottaggio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne alle 21. I risultati parziali restituiscono l'immagine di un Paese profondamente spaccato. Secondo i dati del Tribunale superiore elettorale, con il 90 per cento del totale delle sezioni scrutinate, Lula con il 50,53 per cento avrebbe sorpassato Bolsonaro, al 49,47 per cento.

Quando i seggi hanno aperto, alle 9 del mattino, la fila si era già formata da circa un'ora, stando a quanto raccontato da Repubblica: "In un'atmosfera tesa a dominare è il silenzio. Nessuna manifestazione di intolleranza, aggressività, discussioni". I due contendenti hanno votato in mattinata, prima delle 12. Lula, che si è recato alle urne di São Bernardo do Campo, ha detto: "È il giorno più importante della mia vita. Penso che sia il più importante per il popolo brasiliano. Oggi le persone stanno definendo il modello del Brasile che vogliono. Stanno definendo il modello di vita che vogliono".

Bolsonaro invece ha votato nel suo distretto, a Rio de Janeiro. La sua terza moglie, l'ex modella Michelle, ha dichiarato: "Ne sono sicura, oggi vince mio marito. Abbiamo avuto buone notizie negli ultimi giorni. Se Dio vuole vinciamo questo pomeriggio. Vincerà il Brasile".