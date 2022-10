Re Carlo, "pronto a una decisione storica": cosa farà contro Harry e Meghan

31 ottobre 2022 a

Una nuovo terremoto sta minacciando la stabilità delle mura di Buckingham Palace. Da quando è stato proclamato re, Carlo III non ha mai nascosto la sua intenzione di alleggerire la monarchia, mettendo mano già a diverse manovre in favore della riforma. Ma ciò che si prospetta adesso è un taglio d'eccezione. Secondo il biografo reale Tom Bower, il sovrano starebbe pensando di revocare i titoli nobiliari al principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Non solo. Il dubbio sembra essere avvalorato dal fatto che già i due nipotini, Archie e Lilibet, non sono ancora stati proclamati principi. Questo nel caso di rivelazioni che andassero a danneggiare il prestigio della corona britannica.

"Ha preso una decisione". Re Carlo, come cancella Harry (per sempre)

Quando Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare agli incarichi reali hanno potuto mantenere i titoli di Duca e Duchessa del Sussex, ma non hanno potuto più utilizzare quelli di Altezza Reale in modo ufficiale. Oggi, però, persino il ducato potrebbe essere a rischio. Molto dipenderà dal libro autobiografico di Harry, la cui pubblicazione è prevista il 10 gennaio 2023: "Spare" - già il titolo - che significa "ruota di scorta" - si preannuncia come esplosivo. Per questo, le rivelazioni, partendo dall'infanzia del principe, potrebbero compromettere definitivamente i rapporti tra la royal family e i Sussex. Bower è convinto che qualsiasi altro attacco alla monarchia possa portare a una decisione storica del sovrano, spogliando per intero la loro famiglia di ogni titolo e privilegio. Insomma, re Carlo è già pronto a contrattaccare. Adesso tocca solo attendere le mosse da oltreoceano.