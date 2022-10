Joe Biden "infuriato": la telefonata choc con Zelensky

31 ottobre 2022 a

Dalla Nbc arriva un retroscena significativo su una sfuriata di Joe Biden, che lo scorso 15 giugno avrebbe alzato la voce a telefono con Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti aveva reagito male dinanzi all’elenco di tutte le armi che l’Ucraina non aveva ancora ricevuto, facendo notare in maniera decisa che da Kiev doveva essere mostrata maggior gratitudine nei confronti degli americani, impegnati in un supporto senza precedenti.

Dall’inizio dell’invasone russa i due presidenti si sono sentiti direttamente almeno una volta al mese, ma la telefonata dello scorso 15 giugno ha rischiato di rovinare i rapporti. Biden infatti aveva appena annunciato un altro miliardo di aiuti militari all’Ucraina, per questo non aveva gradito il fatto che Zelensky si fosse subito messo a fare l’elenco di ciò che non aveva ancora ottenuto. I funzionari dell’amministrazione americana hanno specificato alla Nbc che quella telefonata non ha lasciato strascichi: i rapporti tra Biden e Zelensky sono rimasti buoni, con il presidente ucraino che subito dopo l’episodio ha espresso la sua gratitudine agli Stati Uniti in un videomessaggio.

Ma come mai soltanto adesso è emerso questo retroscena? Secondo la Nbc la tempistica non è un caso, dato che Biden si sta preparando a chiedere al Congresso l’ennesimo via libera ad aiuti indirizzati all’Ucraina prima del voto di mid term che vede i democratici rischiare di perdere il controllo della Camera.