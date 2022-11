Putin, soldati addestrati dagli Usa per combattere Zelensky

01 novembre 2022 a

La Russia sta approfittando delle difficoltà in cui si trovano gli ex soldati afghani addestrati dagli Usa contro i talebani per arruolarli nella sua guerra in Ucraina e contro Zelensky. Del resto, come riporta il Corriere della sera, la riconquista di Kabul da parte dei talebani "ha creato decine di migliaia di soldati in fuga. Sono militari, ex mujaheddin, ufficiali dello sconfitto 'nuovo Afghanistan filo-occidentale'". Molti di essi sono riusciti a scappare all'estero, in Europa o negli Stati Uniti, quelli che non ce l'hanno fatta si sono rifugiati nei Paesi ex sovietici o in Iran e ora rischiano l'espulsione.

Ecco quindi la trovata del Cremlino: "Saldare la sconfitta dell'Unione sovietica in Afghanistan nel 1989 a quella americana del 2021 per cercare di vincere almeno l'invasione dell'Ucraina del 2022". Dall'Iran, racconta al Corriere un ex generale, "calcolo siano già partiti per combattere in Ucraina nei ranghi russi almeno 2mila ex soldati afghani. Non hanno scelta. Morire per mano dei talebani o in battaglia per le armi dei nostri ex alleati americani è la stessa cosa. Meglio provare a combattere".

Nel modulo per arruolarsi nell'armata russa c'è scritto che "i volontari che saranno ammessi nel programma dell'esercito libero di Russia riceveranno 1500 dollari di salario mensile e dopo 6 mesi di attività di addestramento e di battaglia otterranno il passaporto della Federazione russa". Una paga davvero bassa, senza pensione né assistenza sanitaria ma Putin sa che può approfittare della loro condizione di difficoltà per provare a reagire alla controffensiva delle truppe di Kiev che sta costando alla Russia decine di vite ogni giorno. Farid Ahmadi, ex comandante delle operazioni speciali afghane, che ora è rifugiato in Germania prova a fermare i suoi ex soldati. "Non arruolatevi, è una strada senza ritorno". Farlo è semplice, basta che gli afghani si presentino ai "rappresentanti russi in Iran" e saranno arruolati. Anche questo è l'asse Mosca-Tehran.