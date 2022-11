Re Carlo, "Harry non è suo figlio": voci sulla lettera-choc di lady Diana

05 novembre 2022 a

Il principe Harry è davvero figlio di re Carlo? Non è la prima volta che l'argomento viene affrontato. Le indiscrezioni sulla reale paternità del sovrano circolano ormai da tempo. Perché se ne riparla ora? Per via del nuovo libro di Anna Pasternak dal titolo “Princess in Love”. L’autrice ha indagato a fondo sulla vita sentimentale di Lady Diana. Pare che tra i suoi amanti storici ci sia James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica. I due - come si legge nel libro - avrebbero avuto una relazione già dal 1983.

Nel libro di Pasternak viene pubblicata anche una lettera secondo cui Diana avrebbe confidato all’amante che Harry era suo figlio biologico. Carlo, qualche anno fa, per mettere a tacere le malelingue, ordinò al figlio di sottoporsi al test del Dna. L'esame genetico diede esito negativo. Ma le voci all'epoca continuarono a circolare, insinuando addirittura che i risultati di un test potrebbero essere facilmente falsati o manomessi.

A legare il principe Harry e Hewitt sarebbe, poi, un tratto inconfondibile, ovvero i capelli rossi. Cosa farà questa volta Carlo per mettere a tacere queste voci? Potrebbe ignorare del tutto la situazione oppure potrebbe affrontarla in qualche altro modo. Non resta che attendere.