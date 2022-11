Russia, il delirante spot pro-Putin a luci rosse: la ragazza in lingerie...

04 novembre 2022 a

La Russia continua a prendersi gioco dell'Europa: lo dimostra l'ultimo video di propaganda dal titolo "In Russia questo inverno farà un po' più caldo". Il filmato ha l'obiettivo di promuovere il vantaggio di vivere nella Federazione, mentre l'Occidente è al buio e al gelo per via del prezzo del gas e della crisi economica. Le immagini, attribuite a una non meglio precisata "propaganda russa", sono diventate virali in rete.

La clip, interamente in inglese, mostra una giovane donna bloccata in un appartamento nel Regno Unito senza luce né acqua né riscaldamento. Nelle immagini la si vede mentre si mette alla ricerca di un compagno su un sito di incontri. Scorrendo i profili degli uomini iscritti alla piattaforma, a un certo punto la sua attenzione viene conquistata da un certo Svyatoslav, 36enne di Mosca. A colpirla sono le sue foto e il suo annuncio, che recita: "Vivo nella capitale e non devi preoccuparti di niente".

Scorrendo le foto del russo, la ragazza vede l'uomo al caldo nel suo appartamento, dotato di riscaldamento ed elettricità. A quel punto allora decide di partire per Mosca e incontrarlo. Nel finale la giovane inglese bussa alla porta di Svyatoslav e si trova davanti uno scenario desolante: una donna in biancheria intima circondata da tante altre ragazze, sempre in lingerie, mentre l'uomo le sorride da lontano suonando il pianoforte.