Russia, accusa choc a Londra: "Non resteranno impuniti", il mondo trema

01 novembre 2022

La Gran Bretagna non resterà "impunita" per il suo presunto ruolo nel recente attacco alla flotta russa del Mar Nero, in Crimea, e nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Entrambe le operazioni "non resteranno impunite", ha sottolineato Peskov, secondo il quale "i servizi speciali russi hanno informazioni che mostrano che i consiglieri militari britannici hanno gestito e coordinato gli attacchi alla flotta del Mar Nero". Il portavoce della presidenza russa ha poi affermato di "aspettarsi che i Paesi europei analizzino le informazioni della Russia sul ruolo di Londra nell’attacco terroristico ai gasdotti Nord Stream".

Inoltre i servizi segreti di Mosca hanno prove che l’attacco alla flotta del Mar Nero della Federazione Russa è stato condotto con il coinvolgimento di consulenti militari britannici. A farlo sapere è sempre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Interfax. "I nostri servizi speciali hanno dati e procediamo da queste informazioni, che indicano che la guida e il coordinamento dell’operazione per attaccare la baia di Sebastopoli è stata effettuata da consulenti militari britannici", ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha poi ribadito con forza, col sapore della minaccia, che il Regno Unito è coinvolto anche nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream. "Ci sono anche prove che il Regno Unito sia coinvolto in un sabotaggio, un ’atto terroristicò, contro infrastrutture energetiche vitali. Queste informazioni dovrebbero essere analizzate con molta attenzione da tutti e speriamo che, nonostante il silenzio inammissibile delle capitali europee, questa analisi venga comunque effettuata", ha aggiunto Peskov.