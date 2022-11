Putin, "le guerre finiscono così": un messaggio agghiacciante

06 novembre 2022 a

In una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, Vladimir Putin ha mandato un messaggio agghiacciante. Ha detto che gli attacchi nucleari a Hiroshima "mostrano che non è necessario colpire una delle principali città per porre fine a una guerra". La notizia è stata riportata dal Mail on Sunday ed è stata ripresa da Leggo. Il giornale britannico ha citato una fonte del governo francese. Quindi anche se in modo indiretto, il presidente russo, per l'ennesima volta, ha minacciato di poter utilizzare una bomba atomica.

E nonostante sia sempre lo zar a minacciare il mondo con l'uso del nucleare continua ad accusare l'Ucraina di pianificare l'utilizzo di una cosiddetta "bomba sporca". Con ogni probabilità, visto che sul campo di battaglia l'armata russa fatica a conquistare territori, Putina fa la voce grossa. Una sorta di escalation aggressiva, al momento solo verbale, alla quale comunque gli Stati Uniti hanno risposto con l'invio del loro sottomarino nucleare "Rodhe Island" nel Mediterraneo, proprio come messaggio diretto al Cremlino.

In ogni caso, nonostante nelle parole di Putin non ci fosse un'intenzione diretta di voler usare a breve un'arma nucleare, il presidente francese Macron sarebbe rimasto "estremamente allarmato" dopo il colloquio col presidente russo: "Putin ha dato l'impressione chiara di voler usare un arma nucleare nell'est dell'Ucraina", ha rivelato la fonte, "lasciando intatta Kiev".