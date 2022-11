Greta Thunberg, "sono pronta a farlo": scelta clamorosa a 19 anni

07 novembre 2022 a

"Pronta a passare il testimone": Greta Thunberg, attivista svedese conosciuta in tutto il mondo per i Fridays for Future e la lotta contro il cambiamento climatico, sta pensando di fare un passo indietro. Si tratterebbe di una decisione importante, che arriva a ben quattro anni dal lancio del suo "Sciopero scolastico per il clima". "Dovremmo ascoltare i resoconti e le esperienze delle persone più colpite dalla crisi climatica - ha detto la giovane in un'intervista all'agenzia di stampa svedese TT -. È ora di consegnare il megafono a coloro che hanno davvero storie da raccontare".

Secondo la Thunberg, infatti, oggi il mondo ha bisogno di "nuove prospettive". Le sue azioni in questi anni hanno dato vita a un movimento globale che ha coinvolto milioni di giovani e aperto un ampio dibattito sui pericoli del cambiamento climatico. L'attivista ha spiegato che la crisi climatica sta già producendo degli effetti devastanti. Per questo secondo lei "diventa ancora più ipocrita quando le persone in Svezia, ad esempio, dicono che abbiamo tempo per adattarci e non dobbiamo temere ciò che accadrà in futuro".

La 19enne non parteciperà alla conferenza per il clima, la Cop27 che inizia oggi a Sharm el-Sheik. Secondo lei si tratterebbe solo di un "forum per il greenwashing". Dopo avere parlato con diversi leader mondiali, inoltre, Greta ha detto di essere pessimista sulla loro capacità di fare qualcosa di concreto per il clima. E infine, parlando del suo futuro dopo il diploma, ha detto di non essere ancora sicura della strada da scegliere: "Se dovessi scegliere oggi, sceglierei di continuare i miei studi. Preferibilmente qualcosa che ha a che fare con problemi sociali".