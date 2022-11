Midterm, Medvedev minaccia Biden: "Nonno sta volando via..."

09 novembre 2022 a

"Il mondo a cui è abituato il nonno Biden sta volando via": Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha commentato così i risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, sebbene i risultati siano ancora parziali. Secondo lui, comunque, i primi esiti dimostrano quanto abbia sbagliato il presidente americano sul fronte ucraino: "Il suo sostegno all'Ucraina e al drogato Zelensky è stato un grosso errore", ha scritto sul suo canale Telegram.

A commentare i primi risultati delle elezioni americane in Russia, comunque, non è stato solo l'ex presidente russo Medvedev, ma anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Le relazioni tra gli Usa e la Russia rimarranno negative indipendentemente dai risultati delle elezioni di Midterm americane", ha fatto sapere Peskov, citato dall'agenzia russa Tass. Anche se poi ha ammesso che "Mosca segue scrupolosamente" i risultati.

In ogni caso, i dati parziali per ora dicono che i repubblicani stanno per passare in maggioranza alla Camera, anche se con un distacco minore rispetto a quanto previsto dai sondaggi nei giorni scorsi. Mentre al Senato la partita è ancora aperta: decisiva sarà la Georgia, per la quale probabilmente si andrà verso il ballottaggio il prossimo 6 dicembre. Lì, infatti, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti richiesta dalla legge e per questo sarà necessario andare al ballottaggio.