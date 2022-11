Corna alle nozze, moglie fa sesso col testimone? Il finale è pazzesco

11 novembre 2022 a

Neanche il tempo di sposarsi, che il matrimonio è già naufragato. È accaduto a Cacak, in Serbia, dove lo sposo ha scoperto di essere volgarmente un “cornuto” in tempo record. La cerimonia del matrimonio era andata bene: non si era verificato alcun intoppo e la vita coniugale dei due novelli sposi sembrava pronta per iniziare.

Alla festa di nozze è però avvenuto il patatrac. Prima che la cena iniziasse, la sposa si è giustamente ritagliata un momento per andare in camera a cambiarsi. Il marito si è però preoccupato non vedendola arrivare e ha deciso di andare a controllare il motivo di tale ritardo: aperta la porta della stanza, si è trovato di fronte a una scena che non si prestava ad alcun tipo di equivoco. Sul letto c’era infatti sua moglie con il testimone, impegnati in atteggiamenti “molto intimi”. Inutile dire che a quel punto il matrimonio è del tutto naufragato.

Dopo aver trovato la sposa a letto con il testimone, lo sposo è apparso ovviamente sconvolto ma ha trovato comunque le forze per rivolgersi agli invitati che avevano preso posto al ristorante, chiedendo loro di tornare a casa. “Cari ospiti, riprendete i vostri regali e andatevene. La sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato”, le parole dell’uomo. Il quale oltre al danno ha subito la beffa, dato che ha comunque dovuto pagare tutte le spese del ristorante, nonostante la cena non fosse ancora iniziata.