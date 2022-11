Kate Middleton, lite furibonda con Meghan: cosa le ha detto

13 novembre 2022 a

a

a

Un'altra lite furibonda tra Kate Middleton e Meghan Markle. I rapporti continuano a essere piuttosto freddi anche dopo la morte della Regina Elisabetta. Tutto si è fatto più complicato quando nel 2020 il Principe Harry in compagnia della moglie ha deciso di abbandonare la famiglia reale. E ora, secondo alcune indiscrezioni di fuoco, Kate Midlleton avrebbe rifiutato l'invito da parte della cognata. L'esperto reale Neil Sean sostiene che Meghan Markle avrebbe approfittato della recente visita a Londra, per invitare Kate a partecipare ad un podcast. Meghan infatti ha tra le mani contratto milionario su Spotify per la realizzazione di un podcast dal titolo Archetypes in cui intervista donne importanti della scena pubblica con cui conversa anche delle tematiche legate al femminismo.

Kate Middleton choc: la nuova passione pericolosa di George

Meghan avrebbe invitato Kate a confrontarsi sulle difficoltà di entrare in una famiglia reale pur non avendo il sangue blu. Una condizione che accomuna sia la stessa Meghan che Kayte. Secondo le voci che arrivano da Londra, pare che Kate Middleton abbia del tutto ignorato l’invito di Meghan Markle. Un secco rifiuto che non ha fatto altro che inasprire i rapporti tesissimi con la cognata. A quanto pare dietro la scelta potrebbe esserci William che non vorrebbe riaprire il capitolo Meghan temendo nuovi scossoni all'interno della famiglia reale.

"Divorzio": la clamorosa bomba di Re Carlo, cosa accadrà presto

A Palazzo intanto si teme l’uscita dell’autobiografia del Principe Harry. Uscita prevista per quest’autunno ma rimandata al 2023. Nel libro dovrebbero essere raccontati alcuni retroscena scomodi che riguardano l'intera famiglia reale.