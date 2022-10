Re Carlo, "in preda al panico": già pronto a mollare?

Francesco Fredella 19 ottobre 2022 a

Carlo III sarebbe troppo stressato. Sembra che il nuovo sovrano, incoronato il prossimo 6 maggio 2023, sia sul punto di non reggere più. L'indiscrezione arriva dai tabloid inglesi. "Caos a Palazzo", scrivono. E pare che William e Kate Middleton siano molto preoccupati per il Re. Il suo ruolo sarebbe molto pesante, non tutti hanno la tempra di Elisabetta (la sovrana in assoluto più longeva).

Re Carlo, quindi, sarebbe già crollato: lo rivela un membro dello staff di Buckingham Palace al magazine In Touch. Ma non dimentichiamo che per Carlo III sono stati giorni difficili: il tour nel Regno Unito e poi la lunga cerimonia di addio alla Regina, 12 giorni in totale di lutto. Sullo sfondo, poi, le beghe familiari: Harry e Meghan Markle che da anni sono al centro di tante vicende Reali. I due potrebbero non essere presenti all'incoronazione, che avverrà il prossimo 6 maggio.

Una gola profonda dice: "E' stanco e in preda al panico per ciò che lo aspetta come Re". C'è anche un'altra voce che circola: Re Carlo III soffrirebbe di insufficienza cardiaca. Questo sarebbe il vero motivo dietro le sue mani spesso gonfie. Sempre secondo i tabloid britannici, però, Carlo e Camilla starebbero cercando di salvare le apparenze. Ma una gola profonda, ultimamente, ha cambiato tutti i piani.