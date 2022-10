Kate Middleton choc: la nuova passione pericolosa di George

27 ottobre 2022 a

È passato più di un mese da quando il principe William e Kate Middleton si sono trasferiti nella tenuta di campagna a Windsor con la famiglia al completo, ovvero con i figli George, Charlotte e Louis. L'obiettivo era quello di cominciare una "nuova vita" in un luogo più riservato rispetto al centro di Londra, in modo da dare ai tre bambini maggiore libertà di quella che avevano a Kensington Palace. Ma adesso, a quanto pare, non tutti nella famiglia reale sarebbero contenti di alcuni dei cambiamenti che stanno avvenendo. Secondo i tabloid britannici, la principessa del Galles sarebbe preoccupata in quanto il primogenito George, 9 anni, avrebbe sviluppato un forte interesse per le arti marziali e vorrebbe iniziare a praticare judo o karate.

"Il principe George si è molto appassionato alle arti marziali dopo averne sentito parlare dalla sua tata che in passato le ha praticate, ed è desideroso di impararle", ha rivelato sul suo canale YouTube l’esperto reale Neil Sean. "Fondamentalmente gli piace l’idea di poter badare a se stesso da solo", ha aggiunto Sean. L'entusiamo del principino, però, sarebbe stato subito frenato da mamma Kate, che si è detta, secondo la fonte, "in apprensione per uno sport così ruvido". Trattandosi di uno stile di combattimento spesso usato come autodifesa, Kate sarebbe preoccupata non solo che George possa farsi male, ma anche che sviluppi un’aggressività latente. Soprattutto dopo l'episodio nella scuola (di Londra) che lo ha visto difendersi da un compagno di classe che lo infastidiva, dicendo, con tono intimidatorio: "Mio padre sarà re, quindi è meglio se stai attento".

Al contrario, invece, il principe William si sarebbe mostrato molto entusiasta del nuovo interesse del figlio, in quanto l'allenamento servirà a una "buona costruzione del carattere". Anzi, il principe del Galles sarebbe convinto che l'hobby aiuterà a costruire "l'indipendenza" di George, soprattutto in vista del futuro che lo aspetta. Dopo la morte della regina Elisabetta II, il giovane principe è infatti, allo stato attuale, il secondo in linea di successione al trono, dopo suo padre William.