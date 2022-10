Principe Harry, "a un passo dalla morte": quello che nessuno sa

19 ottobre 2022 a

Il principe Harry ha rischiato di morire nel 2015, ma i fatti sono stati svelati solo oggi dall'esperta reale Katie Nicholl, grazie al suo libro The New Royals. Com'è noto, prima di incontrare Meghan Markle, Harry ha spesso dato prova di sé partecipando a diverse missioni militari, in particolare in Afghanistan. Eppure, secondo l'autrice, le prove di coraggio che il principe ha mostrato nelle operazioni - rischiando perfino la morte - non lo salverebbero agli occhi di William e Kate Middleton per ottenere il perdono rispetto a ciò che ha fatto contro di loro.

Il libro descrive nel dettaglio un episodio che non è mai stato reso noto all'opinione pubblica e che avrebbe segnato profondamente il principe. Nel 2015 Harry si trovava in Botswana per sostenere una missione di salvataggio nei confronti dei rinoceronti. In queste operazioni gli animali, che vengono salvati e trasportati in luoghi protetti, durante il viaggio sono sedati. Ma data la stazza imponente, pare che l’anestesia in quel caso non fece completamente effetto su uno di questi rinoceronti, che era quindi ancora in grado di alzarsi e caricare. Stando al racconto della Nicholl, Harry avrebbe rischiato di essere travolto dall’animale con tragiche conseguenze se lo avesse raggiunto.

Ma ciò che William e Kate non riescono a perdonargli - malgrado il coraggio e la generosità che il principe ha mostrato nella sua vita - sarebbe la "Megxit", ovvero l'allontanamento dalla famiglia reale, e in particolare il modo in cui la loro vita privata è cambiata a causa dei Sussex. Nel libro si legge: "William non può perdonare Harry perché la Megxit ha gettato lui e Kate Middleton sulla scena mondiale prima del previsto", perchè, a quanto si apprende, i principi avrebbero voluto avere più tempo per crescere i figli e prepararli a un’esistenza sotto i riflettori. La strappo dei Suzzex dalla monarchia “ha avuto un enorme impatto su di lui, su Catherine, sulla loro giovane famiglia”. Ma soprattutto William non può perdonare al fratello il modo in cui ha scelto di farlo: “Lo ha visto come una grande mancanza di rispetto per la sua famiglia, per sua nonna, per l’istituzione”.