Istanbul, esplosione in pieno centro: almeno 6 morti e 53 feriti, il sospetto

Sono almeno sei i morti e 53 i feriti dopo l'esplosione avvenuta domenica 13 novembre nel centro di Istanbul, in Turchia. A confermarlo il governatore della metropoli turca, Ali Yerlikaya, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale turca "Anadolu". L'esplosione è avvenuta lungo il viale Istiklal, nel distretto di Beyoglu, un luogo generalmente molto affollato e non lontano da piazza Taksim, frequentata da tanti turisti. "Le forze di polizia, le ambulanze, i vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono stati invitati sul luogo. Ci sono morti e feriti. Le informazioni sull'evoluzione degli eventi verranno rese note", ha detto Yerlikaya. Le autorità non escludono la matrice terroristica. Intanto la Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, "per motivi di sicurezza", sulla trasmissione di informazioni riguardanti l'esplosione. A riferirlo il Consiglio Supremo della Radio e Televisione di Turchia Rtuk.