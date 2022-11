G20, "Lavrov ricoverato per un problema cardiaco": smentite e mistero

14 novembre 2022 a

a

a

Al G20 di Bali, un clamoroso giallo. Un mistero che riguarda il ministero degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Inizialmente, infatti è stato riferito che Lavrov sarebbe stato ricoverato in seguito al suo arrivo in Indonesia per un grave problema cardiaco. Il Cremlino, però, smentisce.

"Questa notizia ovviamente è il culmine della falsità", ha tagliato corto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri. A dar conto dei presunti problemi cardiaci di Lavrov sono delle fonti citate dalla stampa locale. Dopo le smentite del Cremlino, comunque, fonti di stampa hanno nuovamente confermato i problemi di salute di Lavrov. Quindi la conferma anche dal governatore dello stato di Bali, che ha confermato il ricovero, derubricandolo a "controllo di routine". Versione che però sembra piuttosto singolare, incredibile: perché mai Lavrov dovrebbe fare controlli di routine in Indonesia, soprattutto subito dopo essere sbarcato dall'aereo?

Come detto, Lavorv è andato in ospedale subito dopo essere atterrato a Bali. Una vicenda strana, nebulosa, su cui forse si potrà fare chiarezza soltanto nelle prossime ore. E intanto ci si interroga: Lavrov a questo punto prenderà parte ai lavori del G20?