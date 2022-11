G20, giallo sulla foto di gruppo: "Con Lavrov no", un caso internazionale

15 novembre 2022 a

Giallo sulla consueta foto di gruppo dei leader. All’apertura del vertice del G20 a Bali non è stata infatti scattata alcuna foto. Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News, le autorità indonesiane hanno spiegato che gli americani e gli europei si sono rifiutati di farsi fotografare con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. A quanto apprende l’Agi da una fonte diplomatica, la foto per ora risulta solo "rimandata probabilmente a domani, perché non c’è accordo" sull’opportunità di farsi ritrarre accanto al capo della delegazione russa.

"Non voglio rendere la vita difficile al presidente indonesiano. Credo nella diplomazia ma, allo stesso tempo, mi coordinerò con i nostri partner, soprattutto del G7, per avere una posizione comune, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel rispondendo alla domanda se prenderà parte alla tradizionale foto di famiglia di inizio vertice.

Non solo. Non si sa nemmeno se Serghei Lavrov sarà presente alla cena di gala offerta dal presidente indonesiano Joko Widodo. Sempre più isolata a livello internazionale e danneggiata economicamente dalle sanzioni promosse dall'Occidente, la Russia è presente a Bali solo con il suo ministro degli Ester, che potrebbe unirsi agli altri leader per alcune sessioni di lavoro. Forse.