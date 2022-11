Meloni e Xi Jinping, l'esperta rivela: "Cosa c'è dietro l'incontro"

15 novembre 2022 a

Giada Messetti, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata del 15 novembre, interviene sull'imminente incontro tra Xi Jingping e Giorgia Meloni e osserva: "È abbastanza inusuale che un leader cinese incontri un capo di governo appena eletto. Tra l'altro la Meloni ha incontrato il rappresentante di Taipei in Italia e questa cosa per i cinesi non è positiva e ha fatto una intervista a un quotidiano taiwanese. Sarà interessante capire cosa si diranno in questo vertice".

Del resto, prosegue la sinologa, "la Cina si muove in modo diverso rispetto ai Paesi occidentali, in questi mesi la sua posizione non è mai cambiata, ha messo dei paletti alla Russia ma non le ha mai tolto il sostegno. Ha rispettato le sanzioni occidentali decise da Paesi che in totale rappresentano un miliardo di persone, e questo non dovremmo mai dimenticarlo".

Qui l'intervento della sinologa Messetti a Omnibus

Inoltre, sottolinea le Messetti: "È pragmatica nelle alleanze, non importa se nei Paesi ci sono dei regimi anche sanguinari. Non aspettiamoci che la Cina faccia dei gesti visibili ma alla Russia ha messo dei paletti e Xi Jinping non sapeva dell'invasione dell'Ucraina e visto che il suo mantra è la stabilita la guerra è la cosa più instabile di tutte".