G20 a Bali, gelo Meloni-Macron: "Escluso", che sta succedendo

“Non è in programma”. Così Christian Masset, ambasciatore francese in Italia, ha escluso in maniera perentoria un faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron a margine del G20 di Bali. La presidente del Consiglio ha avuto degli incontri separati con Erdogan e Biden, ma non con Macron dopo la crisi diplomatica verificatasi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori.

Intanto Sergio Mattarella è tornato ad affrontare la questione, dopo qualche polemica sorta per la sua telefonata con l’inquilino dell’Eliseo: “Compete al governo la politica estera, non compete al presidente della Repubblica”. Parole pronunciate a margine del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria. Mattarella ha quindi ribadito il suo ruolo di garante, con la telefonata a Macron che è stato un atto distensivo e non un’intromissione nella politica del governo. Tra l’altro nel colloquio non si è entrati nel merito della questione migranti, ma semplicemente il presidente ha voluto riannodare i fili del dialogo con Macron.

Nell'aula magna dell'ateneo nel cuore di Varese, Mattarella ha inoltre ricordato che "richiedono integrazione tutte le sfide più importanti che abbiamo di fronte" oggi in Europa e nel mondo. Fra queste, il Capo dello Stato cita, fra le altre, il clima, i Migranti, appunto, l'economia globalizzata, la transizione climatica e quella digitale. "Tutti impegni - ha sottolineato - che nessuno Stato è in condizione da solo di affrontare ma che richiedono una comune azione nell'ambito continentale. Questo è il nostro compito oggi".