Meloni-Xi Jinping, la proposta della Cina: "Italia paese d'onore"

Dopo il bilaterale con Joe Biden, anche quello con Xi Jinping. Al G20 di Bali la premier Giorgia Meloni ha iniziato a guadagnarsi il rispetto delle due superpotenze mondiali, al punto che il presidente cinese l’ha invitata ufficialmente a visitare il suo Paese. Nel corso dell’incontro, Xi Jinping ha elogiato il rapporto tra Cina e Italia: “Sono entrambe antiche civiltà e partner strategici completi con ampi interessi comuni e una solida base per la cooperazione”.

Nonostante le divergenze politiche tra Roma e Pechino, il leader cinese ha chiesto alla Meloni “sostegno reciproco” e la “ricerca di un terreno comune”. I due Paesi “dovrebbero portare avanti la tradizione dell'amicizia, comprendere e sostenere gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni reciproche, cercare un terreno comune pur riservando le differenze, espandere il consenso e costituire un esempio per lo sviluppo delle relazioni tra Paesi con diversi sistemi sociali e background culturali”. Inoltre la Cina ha invitato l’Italia a unirsi nell’affrontare le “grandi sfide” di quest’epoca, dichiarandosi pronta ad accordarsi per “rafforzare la comunicazione e il coordinamento su piattaforme multilaterali come il G20, approfondire la solidarietà e la cooperazione, promuovere un vero multilateralismo”.

Non è tutto, perché la Cina ha anche aderito all’apertura verso l’esterno di alto profilo e si è detta disposta a “importare più prodotti italiani di alta qualità, accogliendo l'Italia come Paese d'onore alla China International Consumer Goods Expo 2023”. Dal canto suo la Meloni ha espresso “l'interesse del governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci, anche nell'ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina” e ha rilevato “l'importanza che riprendano tutti i canali di dialogo tra Cina e Ue, incluso quello in materia di diritti umani”.