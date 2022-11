Vladimir Putin, la mano viola: com'è ridotta, un video inquietante

24 novembre 2022 a

a

a

Le condizioni di salute di Vladimir Putin sono particolarmente attenzionate da quando ha deciso di invadere l’Ucraina lo scorso febbraio. Da allora sistematicamente vengono setacciati tutti i (rari) video delle uscite pubbliche del presidente russo per individuare eventuali segnali di malessere fisico. Nell’ultimo incontro ufficiale, avvenuto con il presidente cubano Miguel Diaz-Canel lo scorso 22 novembre, Putin appare con una mano “viola” mentre stringe la sedia.

Un dettaglio che è stato sottolineato per primo dal Daily Star e che dimostrerebbe come il presidente russo non sia proprio in grande forma fisica. Già in passato Putin era stato visto con “lividi sospetti” sul dorso della mano, che secondo gli esperti potrebbero indicare un segno di una fleboclisi nel suo corpo. “Mentre afferra saldamente la sua sedia - riporta il Daily Star - le mani gonfie hanno una sfumatura viola”. Ovviamente non è da escludere che il video possa essere stato in qualche modo manomesso, ma se dovesse essere autentico, allora effettivamente Putin non sembra un uomo che gode di grande salute.

Gli amici di Putin nel Pd, scandalo in aula: ecco chi vota per la Russia

Un altro video che ha messo in discussione le sue condizioni risale all’incontro con il dittatore bielorusso Lukashenko. Tra l’altro il presidente russo è stato persino visto rinunciare alla sua immagine di macho indossando una coperta sulle gambe, in un’occasione in cui tra l’altro nessun funzionario russo lo ha ritenuto necessario a fronte del clima di Mosca di 9 gradi.