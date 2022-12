Camilla Parker Bowles caccia Lady Hussey da palazzo

01 dicembre 2022 a

a

a

E' la madrina del principe William, una delle storiche dame di compagnia della defunta Regina Elisabetta. Ma il "curriculum" non ha salvato Lady Susan Hussey dall'essere cacciata seduta stante da Buckingham Palace con l'accusa infamante di razzismo.

"Aspetta un figlio": bomba su Meghan e Harry, divorzio imminente

In Inghilterra la vicenda della 83enne nobildonna ha fatto molto parlare e generato notevole imbarazzo nella famiglia reale. In particolar modo, ha scatenato le ire della nuova regina consorte Camilla Parker Bowles, attentissima insieme al marito Re Carlo nell'incarnare il nuovo volto dei Windsor, moderno, accogliente e inclusivo. In una parola, il più politicamente corretto possibile. Non c'è più spazio, insomma, per le ironie di dubbio gusto e gli scivoloni "d'altri tempi" che avevano caratterizzato la "vecchia" Corona, quella del compianto principe Filippo di Edimburgo per intenderci.

"Il principe Harry? Il mio toyboy": la rivelazione che travolge la famiglia reale

Il caso è scoppiato nel corso di un evento ospitato proprio da Camilla. Lady Hussey, trovatasi di fronte a una ospite di colore, le avrebbe chiesto papale papale: "Da quale parte dell'Africa vieni?". Alla madrina di William non è venuto nemmeno per un momento il dubbio che la signora potesse essere nata e cresciuta in Inghilterra. Anzi, a Londra per l'esattezza. Anche a causa della reazione "choccata" di quest'ultima, l'ex dama di compagnia di Elisabetta è stata estromessa dagli eventi reali e William si è affrettato a ricordare che "il razzismo non ha alcun posto nella nostra società".

"No, grazie". Retroscena: lo schiaffo di Meghan a Elisabetta (mai svelato prima)

Parole già riecheggiate durante le drammatiche accuse di razzismo nei confronti di Meghan Markle a Corte, sollevate da Harry e dalla sua moglie americana nel corso dell'intervista-bomba che di fatto portò all'esplosione dei Windsor